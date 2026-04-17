Riva-Moneglia-Deiva: “Gallerie, interventi parziali, privi di coordinamento”

Dall’ufficio stampa del Gruppo Pd in Regione Liguria
Gallerie Deiva–Moneglia–Riva, Romeo e Natale (Pd): “Interventi parziali e nessun piano strutturale: territorio isolato mentre la stagione estiva è alle porte. Presentata interrogazione”.
“La Giunta continua a intervenire a pezzi, senza una visione complessiva, mentre cittadini e attività economiche pagano il prezzo di una viabilità interrotta su un’arteria strategica per il Levante ligure. Continuiamo a essere davanti a interventi spot che non risolvono il problema e lasciano un intero territorio in condizioni di isolamento” dichiarano i consiglieri regionali del Partito Democratico Federico Romeo e Davide Natale, che hanno presentato un’interrogazione per chiedere tempi certi e un piano organico sulla messa in sicurezza e il ripristino delle gallerie tra Deiva Marina, Moneglia e Riva Trigoso dopo l’annuncio della Giunta di uno stanziamento per ripristinare il solo primo tratto.
“Parliamo di un collegamento fondamentale per la mobilità locale e per il turismo, che da mesi subisce chiusure e limitazioni con disagi pesantissimi per residenti e imprese. Gli ultimi stanziamenti – circa 1,9 milioni per la galleria De Barbieri 1 – sono utili ma del tutto insufficienti, perché riguardano solo interventi urgenti e parziali e non affrontano le criticità strutturali dell’intero sistema. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una tratta ancora fragile, con collegamenti compromessi e servizi essenziali penalizzati, mentre ci avviciniamo alla stagione estiva che aumenterà traffico e pressione su infrastrutture già in difficoltà. È esattamente qui che si misura la distanza tra gli annunci della Giunta e la realtà vissuta dai territori”, osservano.
“Quello che manca è una strategia: quando verrà avviata la progettazione complessiva? Qual è il piano per la messa in sicurezza definitiva e la riapertura completa della tratta? E soprattutto, chi coordina davvero questo intervento tra Regione, enti locali e livelli nazionali?” domandano Romeo e Natale.
“Non basta tagliare nastri su singole gallerie mentre il resto dell’infrastruttura resta in condizioni critiche. Serve un piano chiaro, risorse adeguate e tempi certi. Su questo continueremo a vigilare in Consiglio regionale, perché dietro i ritardi e l’assenza di programmazione c’è il rischio concreto di lasciare un pezzo di Liguria isolato proprio nel momento più importante dell’anno. Ad oggi permangano condizioni di fragilità strutturale e una chiusura prolungata della viabilità con conseguenze rilevanti per cittadini e attività economiche” concludono.
Dall’ufficio stampa dell’onorevole Valentina Ghio