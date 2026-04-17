“Salis androide da laboratorio”, la sindaca di Genova risponde a Lucarelli: “Messaggio per le donne evitabile”

Genova. “Spiace per l’attacco sul piano personale e non sui contenuti, lei mi è sempre piaciuta e mi spiace che abbia fatto un articolo così su di me che parlava di estetica e che mi ha rappresentato come una donna progetto di alcuni uomini che si mettono d’accordo. Ecco, questo è un messaggio per le donne che avrei evitato“.

Con queste parole, raccolte a margine di un convegno sulla portualità, la sindaca di Genova risponde all’attacco frontale alla sua figura politica arrivato ieri dalle pagine del Fatto Quotidiano, a firma dell’opinionista e provocateur Selvaggia Lucarelli, che in una lungo articolo ha definito Silvia Salis come un “androide prodotto in laboratorio” di una “finta sinistra dal volto instagrammabile”.

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