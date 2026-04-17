Sampdoria, Lombardo: “Sbagliato l’impatto con la gara, tutto da archiviare”

Genova. “Non è la partita di oggi che può cancellare quanto di buono abbiamo fatto, ma quello che abbiamo fatto di buono non può bastare”. Attilio Lombardo è sincero e realista al termine della sconfitta netta della Sampdoria contro il Monza. “Gli obiettivi restano gli stessi − dice in conferenza stampa dopo gara − noi abbiamo sbagliato l’impatto a questa gara, ci siamo consegnati a loro e alla loro qualità“. Al termine della partita ha radunato i suoi ragazzi a centrocampo: “Mi son sentito di dire subito di tirare su la testa, ho detto loro di tirare su la testa. Spiace perché era il nostro momento migliore e questo schiaffo ci può far bene per la partita di sabato”.

Nel secondo tempo è andata meglio e anche dopo il secondo gol, dice il mister, ma recuperare due reti al Monza non facile. “Avevamo preparato con il blocco medio che avrebbe dovuto evitare ciò che è successo nel secondo gol. Il primo ci può stare, su palla inattiva. Il terzo non lo considero neanche. La squadra ha avuto una piccola reazione, ma è tutto da archiviare. La squadra deve pensare già a lavorare e alla partita di sabato”.

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