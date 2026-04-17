Sampdoria – Monza LIVE. C’è Henderson dal primo minuto

Genova. Pienone al Ferraris per Sampdoria – Monza, anticipo della 35esima giornata di Serie B. A Stadio gremito anche nei distinti, con 29 mila tra abbonati e biglietti staccati per una partita che potrebbe rappresentare una svolta per i blucerchiati per allontanarsi definitivamente dalle retrovie e passare nella parte sinistra della classifica. La squadra di Lombardo arriva da tre vittorie consecutive ed ha l’umore alto per affrontare la seconda in classifica in coabitazione con il Frosinone.

Henderson titolare un po’ a sorpresa visto che il suo recupero è avvenuto in settimana. Davanti il terzetto Begic, Brunori e Pierini.

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