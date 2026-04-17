Stella, in fiamme un cassone edile: intervento dei vigili del fuoco

Stella. Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 18, nel comune di Stella per un incendio che ha coinvolto un cassone contenente materiale di risulta appartenente a un’impresa edile.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Varazze, supportata da due mezzi provenienti dalla sede centrale di Savona: un’autobotte per garantire la riserva idrica e il carro autoprottettori. Presenti anche il funzionario di servizio, una pattuglia dei carabinieri e la polizia locale.

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