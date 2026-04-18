Andora, dal 20 aprile attivo lo sportello digitale per prenotare appuntamenti con gli uffici comunali

Andora. A partire da lunedì 20 aprile sarà attivo per cittadini e professionisti lo Sportello digitale che consentirà la prenotazione degli appuntamenti con gli Uffici dell’Area III – Settore Urbanistica, Sportello Unico Edilizia, Suap e Paesaggio.

La novità è stata presentata dal Vice Sindaco con delega alla Edilizia Privata, Daniele Martino, nel corso di un incontro dedicato ai Tecnici operanti sul territorio, alla presenza del Dirigente dell’Area III, Architetto Paolo Ghione, dell’Architetto Roberta Possanzini, del Geometra Davide Cotelessa e dell’Ingegner Roberto Quartara.

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