Centinaia di animalisti in piazza a Rapallo contro “la strage di cinghiali”

Rapallo. “Dall’uccisione di un animale a quella dell’uomo non c’è un passo”, “basta stragi” e “sangue sulle vostre mani”: sono alcuni degli striscioni portati in corteo, a Rapallo, da alcune centinaia di persone che hanno protestato contro l’uccisione di una famiglia di cinghiali avvenuta il 25 marzo per mano degli agenti della vigilanza regionale su segnalazione del Comune.

La manifestazione organizzata dal Comitato per i Cinghiali del Torrente San Francesco ha visto anche la partecipazione di associazioni come Gaia, presente con la delegazione di Genova e quella di Melegnano.

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