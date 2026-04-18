Fusione Atp-Amt, Pd: “Prescrizione non cancella responsabilità politiche, Bucci chiarisca”

Genova. “I reati possono andare in prescrizione per effetto della legge, ma non vanno mai in prescrizione sul piano politico. Il presidente della Regione Marco Bucci deve chiarire cosa è successo durante la fusione tra Amt e Atp. Se la questione giuridica risulta archiviata, resta aperta la questione politica e amministrativa di fronte ai cittadini liguri”.

Così il segretario del PD Liguria Davide Natale, il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna e il consigliere regionale Simone D’Angelo commentando la vicenda della fusione ATP-AMT che vede Bucci accusato di falso ideologico, accusa andata in prescrizione.

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