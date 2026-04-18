Lerici, libri in campo: bambini protagonisti tra premio e torneo

Lerici punta sui più piccoli per far crescere la lettura. Tra la partecipazione al Premio nazionale “Nati per Leggere” 2026 e il Torneo di Lettura per le scuole primarie, il Comune rafforza il legame tra biblioteca, classi e famiglie. Per la prima volta le scuole dell’infanzia di Lerici e San Terenzo hanno preso parte al premio nella sezione 3-6 anni, con i bambini chiamati a votare i libri finalisti. I volumi, acquistati grazie a fondi ministeriali, entreranno stabilmente nel patrimonio della biblioteca “A. Doria”, oggi presidio del progetto nazionale. Buona partecipazione anche al Torneo di Lettura, rivolto alle classi quarte e quinte: letture condivise, confronto in aula e prove di comprensione, fino alla premiazione finale con libri e materiali didattici. “La lettura rappresenta uno strumento importante per la crescita culturale di una comunità”, dichiara l’assessore alla cultura Lisa Saisi, “progetti come questi esaltano il ruolo della biblioteca come luogo vivo, aperto e condiviso, capace di creare occasioni di incontro, partecipazione e sviluppo culturale per tutto il territorio”. “Mettere i bambini al centro significa offrire loro occasioni concrete per esprimersi, confrontarsi e scoprire il piacere di leggere insieme” aggiunge l’assessore all’Istruzione Laura Toracca, “attraverso queste iniziative i più giovani imparano a formulare opinioni, lavorare in squadra e sviluppare curiosità e spirito critico, competenze fondamentali per il loro percorso educativo e umano”. Le due iniziative confermano una linea chiara: usare la biblioteca come spazio attivo e la lettura come strumento quotidiano di crescita, dentro e fuori la scuola.

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