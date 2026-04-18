Levanto all’esame San Desiderio, serve vincere per salvare la categoria

Non è facile ripartire per il Levanto dopo la non fortunata sconfitta di Pagliari col Don Bosco Spezia, per quanto si giochi in casa, poiché al “Raso Scaramuccia” di Moltedi arriva il forte San Desiderio. Ad ogni modo la causa rappresentata dalla permanenza in Promozione chiama come non mai a tre giornate dal termine della cosiddetta “regular season”, con Tarros Sarzanese, Magrazzurri e Canaletto Sepor oggi racchiuse (nel Girone B) in quello stesso spazio di due punti in cui si trovano i rivieraschi. Per la cronaca si gioca alle 15, domenica 19 aprile, con arbitro Ugolini per la 28.a giornata: appunto la terzultima prima di playout e playoff…

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