Prima categoria, Bolanese-Spezia Popolare è sfida salvezza

Missione ardua quella della Bolanese, che nella quartultima giornata del campionato di Prima Categoria ligure (Girone D) deve assolutamente fare punti se vuole sperare di restare nella categoria senza passare dai playout, ma si ritrova di fronte a uno Spezia Calcio Popolare che ha la medesima necessità per sperare di prendere parte ai playoff per la salita in Promozione: si gioca
domenica 19 aprile alle 17, all’ “Astorre Tanca” spezzino; arbitro Calmatui di Genova. Le altre partite domenicali previste dalla 27.a giornata… Riccò Le Rondini-Cadimare al “Cevasco” di San Benedetto alle 15 e Lerici-Atletico Casarza al “Bibolini” di Falconara alle 18.
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