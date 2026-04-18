Sestri Levante, i vincitori del concorso di idee per la riqualificazione della copertura del Gromolo

Sestri Levante. Il progetto LYMPHA, firmato da Alice Buoncristiano e Laura Parodi, ha conquistato il primo posto nel concorso di idee bandito dal Comune di Sestri Levante per la riqualificazione dell’area cittadina di copertura del torrente Gromolo. La premiazione si terrà lunedì 20 aprile 2026 alle ore 15 nella sala Bo di Palazzo Fascie.

Il concorso, promosso nell’agosto del 2024 in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova, aveva come obiettivo la trasformazione dell’area attualmente adibita a parcheggio pubblico gratuito in uno spazio urbano più vivibile, integrato con il sistema di verde circostante: gli orti e il giardino di villa Sertorio, i giardini pubblici Mariele Ventre, la passeggiata a mare e la spiaggia libera alla foce del Gromolo.

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