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“Sporcatevi le mani”: l’appello e l’impegno dei Bambini delle Fate per l’autismo nel savonese

“Sporcatevi le mani”: l’appello e l’impegno dei Bambini delle Fate per l’autismo nel savonese

Generico aprile 2026

Provincia. Una spilla appuntata sulla giacca, con scritto “Un passo alla volta” l’associazione nata ad Albenga dall’iniziativa di due famiglie — racconta già molto dell’impegno quotidiano di Paolo Giorgio. Dietro quel simbolo c’è un lavoro silenzioso ma continuo: incontrare commercianti e professionisti, spiegare un progetto e, soprattutto, costruire una rete.

Responsabile de “I Bambini delle Fate” per le province di Savona, Imperia e Genova, Giorgio – ospite del podcast di IVG La Telefonata (clicca e segui qui)- si muove tra attività e territori con un obiettivo: trasformare la solidarietà in qualcosa di stabile.

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