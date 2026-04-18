“Sporcatevi le mani”: l’appello e l’impegno dei Bambini delle Fate per l’autismo nel savonese

Provincia. Una spilla appuntata sulla giacca, con scritto “Un passo alla volta” — l’associazione nata ad Albenga dall’iniziativa di due famiglie — racconta già molto dell’impegno quotidiano di Paolo Giorgio. Dietro quel simbolo c’è un lavoro silenzioso ma continuo: incontrare commercianti e professionisti, spiegare un progetto e, soprattutto, costruire una rete.

Responsabile de “I Bambini delle Fate” per le province di Savona, Imperia e Genova, Giorgio – ospite del podcast di IVG “La Telefonata” (clicca e segui qui)- si muove tra attività e territori con un obiettivo: trasformare la solidarietà in qualcosa di stabile.

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