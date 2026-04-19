Al Rastrello un monumento per Enzo Monali, artefice e creatore del turismo zerasco

Un monumento in marmo di tre metri (per 1,5) sorge ora al Passo del Rastrello in ricordo di Enzo Monali, “per trent’anni sindaco di Zeri, artefice e creatore del turismo zerasco”. Sono queste le parole incise sull’opera voluta dal Partito Socialista, donata da Franco Barattini di Cave Michelangelo, supportata in tutta la realizzazione (e installazione) dalla giunta attuale che sabato mattina lo ha inaugurato. Oltre venti persone, i compagni e gli amici più stretti, si sono riunite insieme – alle figlie Daniela e Antonella e alla nipote Francesca – in un luogo simbolico e importante qual è il “Rastrello”, per ricordare, a quasi vent’anni dalla scomparsa, Enzo Monali come amministratore, amico, uomo.

“Ringrazio tutti coloro che hanno pensato e prodotto quest’opera, segno davvero tangibile della presenza di Enzo nel nostro territorio», così il sindaco Cristian Petacchi in apertura dell’evento. «Il fatto che il monumento sia stato posizionato qui non è casuale. Si trova sulla “sua” via, quella via Enzo Monali sindaco, inaugurata dall’amministrazione che rappresento, una via che collega la Liguria alla Toscana arrivando fino a Coloretta, il paese in cui il nostro sindaco è nato ed ha abitato». «Io, che vivo a Zeri dal 1997, ho avuto la fortuna di conoscerlo perciò posso testimoniare direttamente tutta la passione e l’impegno per il suo territorio, ciò che lo ha guidato in oltre trent’anni di mandato (e non solo). Di lui ricordiamo ancora oggi il carattere, il pregresso da partigiano, la lungimiranza con cui negli anni Settanta ha lavorato per Zeri ed il suo sviluppo, il suo amministrare illuminato. Enzo Monali, figura centrale e riferimento, ha dedicato gran parte della vita all’azione politica e alla cosa pubblica. Questo monumento è un invito ad onorare il suo esempio, con entusiasmo”.

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