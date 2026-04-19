Boccadasse, drone cade in testa a una donna: il volo sopra la folla poi lo scontro con un palo

Genova. L’ora del gelato si è trasformata in una avventura amara per una donna genovese, oggi in visita a Boccadasse: un drone, infatti, è caduto dal cielo colpendola sulla testa mentre stava consumando il dolce a pochi metri dal mare, nell’angolo tra i più iconici della città.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio. Secondo le prime informazioni il drone, dopo aver urtato un palo avrebbe perso quota rapidamente finendo sulla donna. A quell’ora tutta la zona era affollata di turisti e genovesi, in una delle prime domeniche della stagione primaverile.

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