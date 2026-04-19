Boschi, regole e opportunità: la Val di Vara si interroga sul futuro

Il futuro dei boschi passa dalla Val di Vara. E passa, soprattutto, dalla capacità di tenere insieme tutela ambientale e sviluppo economico. È questo il cuore del seminario “Gestione forestale in Val di Vara: sostenibilità e sviluppo locale”, in programma giovedì 23 aprile alle 16.30 nella sala consiliare del Comune di Sesta Godano. L’iniziativa, promossa da Confartigianato con il coinvolgimento di Regione Liguria, ASL e Carabinieri Forestali, nasce con un obiettivo preciso: fare il punto su un settore che, tra vincoli normativi e nuove opportunità, può diventare leva strategica per il territorio.

Sul tavolo temi concreti. Dalla presentazione del rapporto regionale sullo stato delle foreste all’aggiornamento sulla peste suina africana, fino agli aspetti operativi legati al taglio e alla gestione del bosco. Questioni tecniche, ma con ricadute dirette su imprese, ambiente e comunità locali. Non a caso, Confartigianato rilancia la propria presenza nel comparto boschivo dopo la partecipazione a Genova alla presentazione del RaFF2025, segnale di un’attenzione crescente verso un ambito che offre margini di sviluppo ancora poco esplorati ma fondamentali anche per la sicurezza del territorio.

Ad aprire l’incontro saranno i sindaci Marco Traversone e Simone Sivori, insieme al vicedirettore di Confartigianato La Spezia Nicola Carozza. Seguiranno gli interventi tecnici di rappresentanti istituzionali ed esperti: Damiano Penco, Massimiliano Cardelli, Mariateresa Di Lorenzo, Simone Stinchi, Silverio Carmine Vitiello e Alessio Simoncini. L’incontro è aperto a imprese e cittadini. L’obiettivo è chiaro: aumentare la consapevolezza su una risorsa — il bosco — che non è solo paesaggio, ma economia, prevenzione e futuro.