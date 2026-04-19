Calcio/ Il Genoa batte il Pisa in rimonta, è salvezza

Il Genoa centra un successo pesante sul campo del Pisa, imponendosi 2-1 e blindando di fatto la permanenza in categoria. La squadra guidata da De Rossi ribalta lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Ekhator nel primo tempo e di Colombo su calcio di rigore nella ripresa. La sfida si gioca con ritmi vivaci fin dai primi minuti e offre diversi episodi chiave.

De Rossi sceglie Bijlow tra i pali, protetto da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle corsie agiscono Sabelli e Martin, mentre in mezzo al campo trovano spazio Masini e Amorim. Sulla trequarti Baldanzi ed Ekhator supportano Colombo.

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