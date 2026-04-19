Camogli: è morto Bruno Rocchetti, tra i primi a credere nel turismo

E’ morto a Camogli l’imprenditore turistico Bruno Rocchetti, aveva 86 anni. Figlio d’arte, il papà gestiva l’albergo Casmona (oggi Sublimis), fu tra i primi a credere nello sviluppo turistico del Borgo ed oggi la figlia e il figlio ne seguono le orme. Era stato anche partecipe della vita sociale cittadina; fu tra i pochi a dedicarsi alla scoperta di reperti archeologici nella collina del Castellaro; altre energie le aveva impiegate per lavori effettuati nel piazzale del santuario del Boschetto. Negli ultimi anni trascorreva lunghi periodi in Sardegna.

Lascia in un profondo dolore la moglie Augusta ed i figli. Il rosario verrà recitato martedì 21 alle 17 nel Santuario del Boschetto; il funerale mercoledì 22 alle 10.30 nella basilica di Santa Maria Assunta.

» leggi tutto su www.levantenews.it