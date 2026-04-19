Genoa, De Rossi celebra i suoi giocatori: “Mi dicono che sbaglio a innamorarmi dei ragazzi, voglio continuare a sbagliare”

Il Genoa festeggia la salvezza. I rossoblù battono 1-2 il Pisa e salgono a +12 sulla zona retrocessione. Discorso quasi chiuso anche dal punto di vista matematico a cinque giornate dalla fine. Festeggia anche mister Daniele De Rossi, intervistato da Sky Sport nel post partita.

Commenta De Rossi: “Il boato negli spogliatoi era per i due giorni liberi ai ragazzi, più ambiti quasi della salvezza. Forse eravamo già salvi anche prima di questa partita. Questa è una squadra che dopo un momento di difficoltà si è tirata su e ha saputo risollevarsi, perché già prima era allenata bene”.

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