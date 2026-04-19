Il 26 aprile un momento di silenzio e riflessione interreligioso

Nel prossimo fine settimana si terranno anche alla Spezia e in provincia numerose celebrazioni a ricordo dell’81° anniversario del 25 aprile 1945, giorno della Liberazione nazionale del paese. Il tema scelto per caratterizzare le celebrazioni di quest’anno è “Resistenza è Repubblica, Libertà, Uguaglianza e Democrazia”. Per la prima volta è stato anche deciso di organizzare una mostra d’arte, con la partecipazione di numerosi artisti spezzini, mostra che sarà inaugurata mercoledì prossimo alle 17 alla Spezia, alla Mediateca “Sergio Fregoso”, sul tema “Resistenza è Repubblica. Arte è Libertà”. Tra le iniziative previste, ci sono anche quelle di carattere religioso. Domenica prossima 26 aprile, alle 17.15, al parco della Pace, presso la scuola “Due giugno”, ci sarà come già lo scorso anno un momento di silenzio e di riflessione a carattere interreligioso, a cura della consulta della comunità delle religioni della Spezia. Alle 18 seguirà la celebrazione della Messa a ricordo di tutti i caduti, che si terrà nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Salute detta della Scorza, in piazza Brin.

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