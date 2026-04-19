La Cairese ripiomba in zona playout, Vico: “Resettiamo e ripartiamo. Penalizzati dai pochi gol e sfortunati tra decisioni arbitrali e assenze pesanti”

Vado Ligure. La Cairese perde 2-0 sul campo del Vado e torna in zona playout. Dopo il lungo filotto di risultati utili, le ultime due domeniche hanno riportato i gialloblù nelle zone pericolosi della classifica.

“Oggi è stata una formazione un po’ aggiustata, perché avevamo entrambi i centrali titolari squalificati, anche se Scarrone e Gargiulo hanno comunque fatto la loro prestazione – dichiara la vicepresidente Vico -. Abbiamo cercato forse di difenderci un po’ di più, sapendo che l’avversario era molto forte. Nel primo tempo, secondo me, li abbiamo messi un po’ più in difficoltà e siamo stati anche propositivi”.

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