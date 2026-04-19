L’Empoli recupera l’Entella ed evita lo psicodramma. Spezia ad un punto dal play-out

L’Empoli ringrazia Magnino, recupera il vantaggio dell’Entella e conquista un punto restando fuori dalla zona play-out. Si chiude con l’1-1 del Castellani la giornata numero trentacinque della Serie B, che porta lo Spezia ad una lunghezza di distanza dal play-out, che si disputerebbe oggi tra l’Entella (36 punti) e il Bari (34). La squadra di D’Angelo chiude il la giornata agganciando la Reggiana e il Pescara, portandosi a quattro punti dal primo slot della salvezza diretta, occupato dall’Empoli. A tre giornate dalla fine è ancora tutto in ballo.

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