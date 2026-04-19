Pallanuoto, la Venera Azzurra travolge Bissolati Cremona e resta in vetta

Non sono ammesse distrazioni tra le mura amiche della piscina “2 Giugno”. La Venere Azzurra risponde con autorità alla pressione delle inseguitrici e, nel tredicesimo turno del campionato di Serie C, travolge la Canottieri Leonida Bissolati con un perentorio 21-11. Una vittoria cristallina, frutto di una prestazione che ha esaltato il perfetto equilibrio tra il carisma dei veterani e l’esuberanza dei giovani talenti rosso azzurri. Il successo assume un valore specifico ancora più elevato se si analizza la gestione disciplinare: i padroni di casa hanno dovuto far fronte a ben 22 espulsioni temporanee, un dato che ha portato all’uscita definitiva di quattro giocatori e lasciato altri quattro con due falli a carico, dimostrando una tenuta mentale e una capacità di sacrificio in inferiorità numerica fuori dal comune. Il mix tra l’esperienza dei “senatori” e la freschezza delle nuove leve ha garantito la lucidità necessaria per dominare il tabellone nonostante una direzione di gara “severissima”: un vero “bollettino di guerra” più che un canonico verbale di gioco.

L’avvio vede subito la Venere portarsi sul doppio vantaggio grazie alle stoccate di Sisti e Conselmo. La Bissolati prova a restare in scia con Branca in superiorità, ma la pronta risposta di Telara ricaccia indietro gli ospiti. Il sigillo di Salvadori fissa il punteggio del primo intervallo su un equilibrato 3-2.

Nel secondo periodo, i ragazzi di Coach Foti alzano vistosamente i giri del motore. Un parziale di 6-2 scava il primo solco decisivo, inaugurato da un fulmineo mini-break di 3-0 firmato da Virdis, Gatto e ancora Conselmo M. (6-2). Nervi interrompe momentaneamente il digiuno dei cremonesi, ma le marcature di Copello e la doppietta di un ispiratissimo Virdis (autore di una tripletta personale nel solo secondo quarto) blindano il vantaggio. Per gli ospiti va a segno anche Giacobbe.

La vera furia rosso azzurra esplode nella terza frazione: un parziale di 8-4 chiude definitivamente i conti. La coppia Telara-Conselmo M. confeziona il provvisorio 12-4; Melega accorcia per la Bissolati nell’ennesima azione in extra-player, ma la Venere è spietata. Biancardi trasforma due dei tre penalty a disposizione, seguiti dai centri di Conselmo e Pelliccia, mentre Telara cala il poker personale. Per la Canottieri arrivano le reti di Scaratti (rigore), Salvadori e Giacobbe.

L’ultimo quarto, che si apre sul punteggio di 17-8, diventa pura accademia e gestione per gli spezzini. Apre le marcature Franzoni, prima di un sussulto d’orgoglio ospite con Arolbi, Tarozzi (su rigore) e Marchesi in superiorità. La rete del capitano Stefano Maltinti ridesta i suoi, che ritrovano la via del gol con Conselmo e nuovamente Franzoni, sigillando l’ultimo parziale sul 4-3 e il verdetto finale sul definitivo 21-11.

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