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Politica

Politica savonese in lutto per la scomparsa dell’ex senatore Sergio Cappelli

Politica savonese in lutto per la scomparsa dell’ex senatore Sergio Cappelli

sergio cappelli

Savona. Lutto nella politica savonese per la scomparsa di Sergio Cappelli, che si è spento all’età di 75 anni dopo aver affrontato a lungo una malattia che lo aveva colpito da tempo: ingegnere, è stato ex senatore della Lega Nord e per la prima volta consigliere comunale a Savona nel 1990. Una scomparsa che arriva a poca distanza da quella di Umberto Bossi, quasi a chiudere un’epoca.

Dopo l’elezione in Senato, nel 1992 e nel 1994, è stato anche sottosegretario al Ministero dei Trasporti nel primo governo Berlusconi.

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