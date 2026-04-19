Politica savonese in lutto per la scomparsa dell’ex senatore Sergio Cappelli

Savona. Lutto nella politica savonese per la scomparsa di Sergio Cappelli, che si è spento all’età di 75 anni dopo aver affrontato a lungo una malattia che lo aveva colpito da tempo: ingegnere, è stato ex senatore della Lega Nord e per la prima volta consigliere comunale a Savona nel 1990. Una scomparsa che arriva a poca distanza da quella di Umberto Bossi, quasi a chiudere un’epoca.

Dopo l’elezione in Senato, nel 1992 e nel 1994, è stato anche sottosegretario al Ministero dei Trasporti nel primo governo Berlusconi.

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