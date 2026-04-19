Sanità e prevenzione maschile, 275 accessi al Villa Scassi per l’open weekend

Genova. Prosegue con grande partecipazione l’iniziativa “Uomo in Salute – Open Week-end 2026”, dedicata alla prevenzione urologica maschile. Dopo il primo appuntamento presso l’IRCCS Policlinico San Martino di Genova, che ha fatto registrare 426 visite gratuite in un solo fine settimana confermando una forte adesione dei cittadini, anche il secondo weekend all’Ospedale Villa Scassi ha registrato numeri significativi, con 275 accessi complessivi.

“Un risultato che testimonia la crescente attenzione verso la prevenzione e l’efficacia di un modello basato su accesso diretto e gratuità delle prestazioni, tanto che vogliamo estendere lo stesso format anche alle visite dermatologiche – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. Portare la sanità fuori dai percorsi tradizionali, con accessi liberi e gratuiti, significa intercettare bisogni spesso inespressi e favorire diagnosi sempre più precoci”.

» leggi tutto su www.genova24.it