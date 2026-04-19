Santa Margherita, inaugurato il museo multimediale “Vittorio G. Rossi”

Santa Margherita. A cavallo della Giornata Internazionale delle Case Museo, si è svolta questa mattina a Villa Durazzo l’inaugurazione del museo multimediale “Vittorio G. Rossi” – step del Museo del Mare cittadino – allestito a lato della sala che ospita la ricostruzione dello studio dello scrittore. Il museo completa il percorso espositivo già esistente.

ritratto animato del poeta (un attore in costume) che lo guida alla scoperta della vita di Vittorio G. Rossi, delle sue opere e dei suoi viaggi, facendo riferimento agli oggetti che lo circondano. Un sistema di faretti illumina in tempo reale gli oggetti citati dal poeta: il cappello, la macchina da scrivere e la valigia. Una volta finito il suo racconto, il quadro parlante indica al visitatore l’ingresso della seconda sala. Il visitatore viene accolto daldel poeta (un attore in costume) che lo guida alla scoperta della vita di Vittorio G. Rossi, delle sue opere e dei suoi viaggi, facendo riferimento agli oggetti che lo circondano. Un sistema di faretti illumina in tempo reale gli oggetti citati dal poeta: il cappello, la macchina da scrivere e la valigia. Una volta finito il suo racconto, il quadro parlante indica al visitatore l’ingresso della seconda sala. Qui giunto, il visitatore potrà utilizzare un tavolo touch da 43″ che permette di consultare le opere digitalizzate dell’autore, libri, carteggi e articoli di giornale.

Sono intervenuti l’assessore al patrimonio Francesca Tarabocchia; l’amministratore unico della Progetto Santa Margherita Lorenzo Muzzi; Marina Marchetti, già funzionario dei servizi bibliotecari comunali (curatrice del Museo); il Presidente del Civico Museo del Mare, Paolo Pendola; la dottoressa Cristina Dal Molin, funzionaria della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria, ente che ha finanziato e curato la schedatura informatizzata del fondo archivistico V.G.Rossi e della sua biblioteca personale nonché la digitalizzazione del carteggio, dei manoscritti e degli articoli di giornale, materiale consultabile online.