‘Santa’: restituita alla città e al porto la restaurata Casa del Mare

Riaperta oggi la “Casa del Mare” intitolata a Guido Prina a Santa Margherita Ligure dopo i lavori di restauro. L’occasione è stata data da Blue Hub, un’iniziativa nell’ambito di Tigullio Design District. A gestirla, in via sperimentale, la Progetto Santa Margherita srl che già gestisce il complesso immobiliare di Villa Durazzo e gli ormeggi della zona transito. Presente il sindaco Guglielmo Caversazio, il comandante del Circomare Donato Florio. Tra gli oratori il presidente della Pro Loco Adriano Bena che, da vero esperto della materia, ha illustrato l’attività di ditte storiche come Sangermani, Mussini e MotoMarine che avevano imbarcazioni ormeggiate proprio davanti alla Casa del Mare.

Il sindaco ha così spiegato il significato dell’inaugurazione: “La riapertura della Casa del Mare è una notizia attesa dai tanti sammargheritesi che appartengono all’universo delle tradizioni marinare. La location ha un potenziale enorme, forse finora mai pienamente espresso, e siamo certi che mettendo a sistema le forze vive della città riusciremo a dotare Santa Margherita di uno spazio tanto prestigioso quanto aperto a nuove idee e progettualità”.

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