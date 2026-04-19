Savona, movimenti sospetti in un condominio: pusher di 22 anni arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un ventiduenne residente a Savona ma originario della provincia di Caserta, con precedenti specifici, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’attività investigativa ha avuto origine da una segnalazione pervenuta tramite l’app YouPol, applicazione della Polizia di Stato che consente ai cittadini di inviare, anche in forma anonima, segnalazioni relative a episodi di spaccio, bullismo e violenza domestica, contribuendo in maniera concreta all’attività di prevenzione e contrasto dei reati.

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