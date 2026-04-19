Sicurezza a Genova, il Siap accelera il confronto con i Municipi: “Forze dell’ordine centrali nei nuovi osservatori”

Genova. Procede il percorso di dialogo tra il Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) e i vertici dei Municipi genovesi. Il segretario provinciale Roberto Traverso ha tracciato un bilancio degli incontri già avvenuti, sottolineando come il confronto stia producendo risultati concreti in termini di ascolto e visione condivisa. Al centro del dibattito vi è la riforma del regolamento degli Osservatori sulla sicurezza municipale, un passaggio considerato cruciale per il futuro della vivibilità urbana.

Secondo il sindacalista: “Gli osservatori rischiano l’inefficacia se non prevederanno la partecipazione strutturale delle forze dell’ordine. La presenza di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza è l’unico strumento per garantire un reale salto di qualità. Senza questo innesto – spiega il Segretario – verrebbe a mancare la possibilità di incrociare i dati investigativi con quelli amministrativi, rendendo impossibile un monitoraggio attendibile dei fenomeni criminali e del degrado. L’obiettivo è quello di superare un modello di sicurezza frammentato, puntando invece su una partecipazione che coinvolga anche il mondo dell’associazionismo, i servizi sociali e le rappresentanze sindacali, in linea con i Patti per la sicurezza urbana del 2017”.

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