Bilancio, scontro sui numeri. Opposizione: “Buco non c’è, Salis chieda scusa”. La replica: “Sofferenza gestita con trasparenza”

Genova. Il dibattito intorno alle finanze del Comune di Genova torna nuovamente a inasprire lo scontro polticio, con l’opposizione del centrodestra all’attacco dell’amministrazione della giunta Salis. Al centro della disputa vi è la reale entità del disavanzo comunale: se per le opposizioni la giunta avrebbe millantato un buco “che non esiste”, la maggioranza progressista ribadisce come la gestione precedente abbia lasciato in eredità i dati contabili più critici della storia recente della città.

“Era il 9 giugno scorso quando la Sindaca Silvia Salis, nel presentare la propria giunta, lanciava un allarme pesantissimo: un “buco di bilancio” da oltre 50 milioni di euro ereditato dalla precedente amministrazione. Una narrazione rilanciata con enfasi da tutti i media, utilizzata come scudo preventivo per giustificare immobilismo o scelte impopolare, come l’aumento dell’IMU, poi rivelatasi del tutto inutile, tanto da essere revocata nel dicembre scorso. Oggi, la prova dei fatti demolisce quel castello di carte – si legge nel comunicato congiunto dei capigruppo di centro destra e del gruppo misto in Consiglio Comunale – I numeri non mentono. Dalla presentazione del bilancio del Comune di Genova emerge una realtà diametralmente opposta a quella dipinta mesi fa: l’esercizio del 2025 si chiude con un avanzo di decine di milioni di euro – quasi 50 milioni – che vengono accantonati in vari fondi a supporto di successive integrazioni di spesa. Siamo di fronte all’ennesimo episodio di un metodo politico basato sul vittimismo sistematico e sullo scaricabarile verso chi ha governato in precedenza. Tra esposti “ad orologeria” e denunce di dissesti finanziari rivelatisi inesistenti, la Giunta Salis ha costruito una narrazione del fango che oggi le si rinfaccia con la forza dell’aritmetica. La Sindaca e la sua Giunta hanno mentito ai cittadini, dipingendo un quadro apocalittico per mero calcolo politico. Oggi scopriamo che non solo il ‘buco’ non è mai esistito, ma che l’amministrazione precedente ha lasciato un ente in piena salute finanziaria. Significativo è il fatto che il Vice Sindaco, nel corso della commissione di oggi, abbia dichiarato che effettivamente quello del 9 giugno non era un buco. La Sindaca chieda scusa alla Città”.

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