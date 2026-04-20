“Eraora”, il festival della Liberazione di Genova: tutto il calendario degli eventi

Genova. In occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che, quest’anno, sarà affiancato da un calendario diffuso di iniziative culturali nel centro cittadino e nei giorni precedenti.

Accanto al programma istituzionale, infatti, è stato organizzato un ampio programma di iniziative culturali: dopo un primo assaggio, venerdì 24, in piazza San Giorgio, gli eventi culmineranno il 25 aprile con una giornata diffusa, dalle 15 in poi, fino a sera, animando il centro storico e toccando più piazze e luoghi simbolo della città.

Gli eventi sono inseriti all’interno di “Eraora”, il festival alla sua prima edizione che attraverserà il centro storico, tra piazze, chiostri e spazi urbani, trasformando la Liberazione in un’esperienza culturale condivisa.

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