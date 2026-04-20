Levanto, Acerbi e lista si presentano: “Affronteremo subito dossier più complicati come perdita di residenti, grandi opere e turismo”

Domenica a Levanto, nella Piazza della Loggia, si è tenuta la presentazione della lista civica “Levanto Progetto Comune”, che sostiene la candidatura a sindaco di Giambattista Acerbi. “Una grande affluenza di pubblico, una piazza piena con un ritrovato e diffuso entusiasmo. É questo il sentimento che ha animato il pomeriggio della presentazione”, sottolineano dal gruppo.

“Siamo molto contenti e soddisfatti. La gente, riunita in piazza, ha mandato un grande abbraccio e un grande sostegno a me e a tutti i candidati. E’ emerso il nostro progetto di squadra con chiarezza. Abbiamo costruito una lista e un programma per governare – insieme a tutta la cittadinanza – i prossimi cinque anni nell’unico interesse di Levanto – afferma il candidato Acerbi -. Quelli passati sono stati anni nei quali l’ordinario é diventato straordinario, anni nei quali la posa di una fioriera o l’asfaltatura di qualche buca per strada sono diventati oggetto di grandi annunci sulla stampa e sui social network. Amministrare é ben altra cosa. Programmazione non è una parola vuota di significato, è la necessità di tracciare tutti insieme una nuova rotta di sviluppo. Tutta la nostra lista sta conducendo una campagna elettorale in mezzo alla gente. Abbiamo aperto un dialogo e un confronto quotidiano, nella nostra idea di sviluppo e di futuro c’è spazio per tutti. Penso alle associazioni del nostro territorio e ripeto: da sempre i contributi alle associazioni sono un atto dovuto nei confronti di realtà che svolgono un servizio prezioso per la nostra comunità. Far passare questi contributi come un gesto straordinario di qualche amministratore non si può sentire. I contributi saranno strutturati, pluriennali e programmati in anticipo per dare serenità a coloro che operano nell’associazionismo e nel volontariato. Affronteremo subito i dossier più complicati come il problema della perdita di residenti, le grandi opere che non sono mai state realizzate e che vengono continuamente rimandate, un’idea di un turismo che non si può adagiare sul modello mordi e fuggi ma deve crescere con il paese in tutto l’arco dell’anno”.

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