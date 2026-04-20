Lite finisce nel sangue: uomo ferito aggredisce i soccorritori durante il viaggio in ambulanza

Genova. Intervento in codice rosso questo pomeriggio in via Porta degli Archi, nei pressi di via Fieschi, a seguito di una rissa finita nel sangue.

Per cause da chiarire è scoppiata una lite fra due uomini di mezza età; a farne le spese maggiori è stato uno straniero, aggredito da un soggetto italiano subito fermato dalle Forze dell’ordine prontamente intervenute. La vittima è stata trovata a terra con copiosa emorragia al volto in conseguenza di un trauma cranico e facciale con ferite al volto e alla nuca. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca Genovese.

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