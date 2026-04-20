Matrimoni e unioni civili nella sala del Consiglio provinciale, via libera dal Comune

Anche la sala del Consiglio provinciale della Spezia potrà ospitare la celebrazione di matrimoni con rito civile e unioni civili. Lo stabilisce un’odierna deliberazione dell’amministrazione comunale della Spezia, rispondendo dunque positivamente all’istanza formulata nei giorni scorsi dalla Provincia della Spezia, che in una nota “ha richiesto di adibire ad ufficio di stato civile la sala del Consiglio provinciale in considerazione della grande importanza estetica e storica, oltre che architettonica ed artistica della stessa, completata dal maestoso Scalone marmoreo di accesso e collegamento con l’androne di ingresso dell’edificio”, come si riferisce nell’odierno atto comunale, che delibera altresì di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito della sala per la celebrazione di matrimoni e unioni e stabilisce quale quota di rimborso spese dovute al Comune e a carico dei nubendi la somma di 565 euro (la stessa chiesta per castello di San Giorgio e CAMeC), con quota parte della stessa che andrà poi alla Provincia (200 euro per i feriali dal lunedì al venerdì, 300 per sabato e domenica).

Del 2018 la deliberazione con cui il Comune della Spezia ha introdotto la possibilità di celebrare matrimoni civili e unioni civili anche in sedi alternative rispetto a quelle tradizionali del Palazzo comunale, del Castello di San Giorgio e del CAMeC; sedi alternative tra le quali appunto ora va a inserirsi la sala del Consiglio provinciale.

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