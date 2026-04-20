Torza di Maissana, dal 1° maggio attivo autovelox sulla Ss 523 in direzione Sestri Levante

Il Comune di Maissana comunica che, in relazione a quanto previsto dall’apposito Piano comunale 2026 (delibera di giunta comunale 20 del 14/04/2026), a partire dal 1° maggio 2026, e sino al 31 dicembre 2026, sarà attivato un servizio di rilevamento elettronico della velocità (autovelox) lungo la Ss 523, in località Torza, sulla base di un decreto autorizzativo emesso dalla Prefettura della Spezia nell’ottobre 2024.

“Il servizio sarà attivato, in orario H24 – riferiscono dall’ente -, esclusivamente mediante l’impianto posto all’ingresso del centro abitato di Torza (località Braconi) per i veicoli in transito in direzione Sestri Levante, e verrà svolto con la modalità del rilevamento a distanza. Non sarà invece attivato il servizio in direzione Torza – San Pietro Vara con l’impianto in uscita dalla galleria Nostra Signora della Guardia, essendo l’area in questione ancora interessata da attività di cantiere”.

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