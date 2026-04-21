A Varigotti conclusi i lavori di riqualificazione per piazza del Mare e piazza del Sole

Finale Ligure. Nuovo look per la piazzetta di Varigotti, già denominata “del Mare” e intitolata a Gina Lagorio, situata proprio in uno degli angoli più suggestivi del borgo. Sono stati completati, infatti, i lavori di riqualificazione previsti dall’amministrazione comunale finalese, nell’ambito del piano di opere pubbliche.
Venerdì 8 maggio (ore 11.00) inaugrazione ufficiale del restyling effettuata sulla storica piazza, un intervento da 700 mila euro complessivi per valorizzare il fronte mare, inclusa la nuova pedana, quest’ultima realizzata con materiale composito su una struttura metallica, ancorata al suolo tramite plinti prefabbricati in cemento armato, e con migliorie alla pavimentazione.