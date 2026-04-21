All’isola Palmaria una giornata tra natura e impegno

Domenica 26 aprile l’Isola Palmaria sarà protagonista di una giornata speciale dedicata alla scoperta e alla tutela del suo patrimonio naturale e storico. L’iniziativa, intitolata “Palmaria: un tesoro di isola”, nasce con l’obiettivo di far vivere il territorio in modo attivo, coinvolgendo i partecipanti non solo come visitatori, ma come parte integrante di un’azione concreta di cura dell’ambiente.

La partenza è prevista alle ore 10:00 dal molo Morin, mentre il rientro avverrà alle 17:00 dal Terrizzo. Durante la giornata i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a un’escursione guidata da un naturalista ed esperto in fortificazioni, che accompagnerà il gruppo alla scoperta delle peculiarità ambientali e storiche dell’isola. Accanto al momento esplorativo, l’evento prevede anche attività pratiche di tutela, tra cui la pulizia dell’isola realizzata insieme a Legambiente e Blue Life, e un intervento dedicato ai fondali a cura del Gruppo Sub Ospedale.

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