Canottaggio/ Argus, Verderame vince tra i senior, Apuzzo sul podio negli Under 17

Trasferta positiva per la Canottieri Argus di Samta Margherita Ligure ai Campionati piemontesi di canottaggio disputati il 19 aprile a Candia Canavese, dove la società ha raccolto una vittoria, un podio e diversi piazzamenti significativi, soprattutto nel settore giovanile. A firmare il risultato più importante è stato Francesco Russo Verderame, che ha conquistato il primo posto nel singolo senior maschile, confermandosi al vertice della specialità.

Alle sue spalle, per l’Argus, sono arrivati anche i segnali più incoraggianti tra gli Under 17. Aldin Apuzzo ha disputato una prova molto solida nel singolo, centrando il terzo posto nella finale A dopo avere gestito la qualificazione senza dover forzare troppo nella propria batteria. Anche Lorenzo Caperoni ha superato le batterie con una buona prova, chiudendo poi al settimo posto in finale. Meno fortunato il doppio Under 17 formato da Oscar Canale e Manuel Tosi Battista, che non è riuscito a superare le qualificazioni, pur pagando anche una distribuzione delle batterie non favorevole.

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