Centri del riuso, la proposta di studenti e studentesse del Pertini alla sindaca Salis

Genova. In occasione della Giornata della Terra e nel contesto del Circular City Forum 2026, la sindaca Silvia Salis ha ricevuto dagli studenti del liceo statale Pertini di Genova, accompagnati a Palazzo Tursi dai loro insegnanti, una proposta di legge di iniziativa popolare contenente misure dedicate alla promozione di comportamenti sostenibili e allo sviluppo dell’economia circolare.

La consegna ha rappresentato l’esito di un percorso partecipativo che ha visto le ragazze e i ragazzi impegnati nella costruzione di strumenti normativi, con particolare attenzione al potenziamento dei centri del riuso.

» leggi tutto su www.genova24.it