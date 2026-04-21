Chiavari: appuntamento all’Economica con la ‘sedia leggera’

Dall’ufficio stampa della Società Economica

Giovedì 23 aprile 2026, dalle 9:30, nella Sala Ghio Schiffini – Società Economica di Chiavari, via Ravaschieri 15, nuovo appuntamento della rassegna “Design ante litteram. La Sedia Leggera di Chiavari dall’800 a oggi”, progetto promosso dalla Società Economica di Chiavari in collaborazione con l’Associazione Culturale Liguria Design e inserito nel programma del Tigullio Design District.

L’iniziativa, che rientra nel ciclo “L’Arte in Economica”, si svolge con il patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Chiavari e Fondazione Carige. Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 9:30, presso la Sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari (via Ravaschieri 15), si terrà la conferenza dal titolo “Un francobollo per la Sedia Leggera di Chiavari”, dedicata a un’idea tanto simbolica quanto significativa per la valorizzazione di uno dei più celebri oggetti della tradizione artigianale locale.

Ad aprire l’incontro, diretto dal vicepresidente della Società Economica Franco Cavagnaro, sarà l’intervento di Davide Conti, che illustrerà il progetto e il significato culturale dell’iniziativa.

Seguirà la presentazione del francobollo dedicato alla Sedia Leggera di Chiavari, realizzato in collaborazione con Poste Italiane. Nel corso della mattinata, alle ore 10:20, è prevista inoltre la presentazione dell’annullo filatelico a cura di Giorgio Canepa, momento di particolare interesse per appassionati e collezionisti. La mattinata si concluderà alle ore 10:30 con la chiusura dei lavori e la possibilità per i partecipanti di visitare la mostra in corso.

L’evento proseguirà fino alle 16:30 con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di Poste Italiane, tra cui Antonio Ruvo, responsabile della filiale Genova 1 Levante, Annamaria Gallo, responsabile della filatelia commerciale, e le funzionarie amministrative territoriali del Ministero Lisa Rizzardi e Federica Minervini. Appuntamento finale, alle 17:30, in sala Ghio Schiffini con la proiezone su l’impagliatura della sedia di Chiavari e conferenza, a cura dei Fratelli Levaggi.