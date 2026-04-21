Dopo quasi dieci anni Baglietto torna al Singapore Yachting Festival

A quasi un decennio dall’ultima partecipazione, Baglietto torna al Singapore Yachting Festival, “riaffermando un orientamento strategico sempre più deciso verso l’Asia e una visione di sviluppo di lungo periodo in quest’area”, si legge in una nota del cantiere, con sedi produttive alla Spezia e a Carrara . Il cantiere sarà presente al fianco del nuovo partner commerciale per la regione, Asiamarine/Fraser. “Questo ritorno segna un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento di Baglietto in Asia – ha dichiarato Fabio Ermetto, CCO di Baglietto -. Siamo orgogliosi di essere presenti al fianco di un partner come Asiamarine/Fraser, in una fase in cui il mercato esprime un rinnovato dinamismo e una crescente attenzione verso yacht capaci di coniugare autenticità, eccellenza artigianale e un’idea di navigazione più consapevole e attenta alla natura circostante”.

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