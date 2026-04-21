Due quinte della primaria di Santo Stefano in gita a Montedivalli, sui luoghi raccontati da Susanna Varese

I bambini delle classi 5^A e 5^B della scuola primaria “E. Fermi” di Santo Stefano di Magra, dopo aver letto i libri della scrittrice Susanna Varese Amore tra le macerie e I semi del papavero, martedì 21 aprile hanno intrapreso con l’autrice e con le maestre Aledi Morelli, Luciana Crociati, Enrica Zannardi, Assunta Napolitano e Jacopo Vincenzi, una gita nei luoghi in cui sono ambientati i libri, visitando la Pieve di Sant’Andrea a Montedivalli, accompagnati dal sindaco di Podenzana (MS), Riccardo Varese, e dall’architetto Stefano Calabretta. Nell’occasione, la Pro Loco di Montedivalli ha offerto a tutti i partecipanti i panigacci, mostrando ai ragazzi il metodo di preparazione della tipica pietanza lunigianese. La visita non è stata solo un’opportunità per esplorare un luogo significativo, ma anche un modo per immergersi nella storia attraverso la letteratura.

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