“Gli inganni del presente”, Paolo Fiorellini in mostra al Sunspace

“Meravigliarti”, progetto ospitato negli spazi del Sunspace di Via Sapri alla Spezia, conclude il percorso espositivo in centro città con “Gli inganni del presente”, personale di Paolo Fiorellini. “L’artista porta in scena Gli inganni del presente, una mostra personale – si legge in un testo di presentazione – dove verrà esposta una parte della serie intitolata Primordiale: ogni pezzo è rischiarato da piccole candele che danno luce e al tempo stesso delimitano inesorabilmente il tempo; un mondo simbolico ai confini del mito, sviluppando una visione di ‘archeologia del futuro’ che recupera forme ancestrali proiettandole in uno spazio atemporale e inquietante”. In mostra anche il grande Prometeo esposto a Sarzana nel 2024.

La mostra sarà inaugurata venerdì 24 aprile alle ore 18.00 e successivamente aperta al pubblico con ingresso libero, tutti i giorni da lunedì 27 a giovedì 30 aprile ore 15.00-18.30. La rassegna è ideata da Beppe Mecconi, Marzia Ratti, Cristina Bisà e Nicholas Figoli. Per maggiori informazioni: info@sunspace.it oppure +39 3792007136.

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