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Kung Fu: successo per la Scuola Touei Chou di Finale Ligure al 29^ Trofeo Città di Ferno

Kung Fu: successo per la Scuola Touei Chou di Finale Ligure al 29^ Trofeo Città di Ferno

Kung Fu: successo per la Scuola Touei Chou di Finale Ligure al 29° Trofeo Città di Ferno!

Domenica 19 aprile 2026, presso il Palazzetto dello Sport di Ferno (Varese), la Scuola Kung Fu Touei Chou Finale Ligure, Sezione della Polisportiva del Finale, ha partecipato al 29° Trofeo Città di Ferno, ottenendo un grande successo, grazie ai numerosi risultati conquistati dai suoi atleti!

L’evento, organizzato dall’Associazione Centro Studi Kung Fu Ferno, sotto l’egida di MSP Italia, e con il patrocinio del Comune di Ferno, ha rappresentato una tappa fondamentale per le selezioni del Campionato Nazionale MSP Italia 2026 che si terrà a giugno.  La prova, inoltre, era valida anche come prova di qualificazione per il circuito della Federazione PWKA.

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