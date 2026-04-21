Lavoro, 130 opportunità nello Spezzino: dalle officine ai ristoranti, ecco le figure più richieste

Si aprono nuove opportunità di lavoro in diversi settori produttivi del territorio. Sono infatti circa 130 i posti attualmente disponibili pubblicati dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana, con offerte che spaziano dal turismo al commercio, dalla nautica e cantieristica alla logistica e ai trasporti.

Tra le figure ricercate compaiono profili molto diversi tra loro: si va da mestieri tecnici come infissista e fabbro, fino a opportunità nel comparto marittimo con apprendista marinaio. Ampio spazio anche alla ristorazione e ai servizi, con richieste per cuochi, baristi e commessi, oltre a figure legate all’assistenza e al sociale come operatori sociali. Nel settore della logistica si cercano invece magazzinieri, mentre tra le professioni più tradizionali resta attiva la domanda per istruttori di guida.

Le aziende del territorio offrono sia contratti a tempo determinato, spesso con possibilità di stabilizzazione, sia inserimenti a tempo indeterminato. Per chi è alle prime esperienze lavorative sono previste anche opportunità di apprendistato, pensate per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e la formazione sul campo.

Tutte le offerte sono consultabili cliccando qui o attraverso il portale regionale Formazione Lavoro, dove è possibile trovare anche i dettagli dei singoli annunci e i requisiti richiesti.

Come candidarsi e preparare un buon curriculum

Prima di inviare la candidatura è fondamentale leggere con attenzione i requisiti indicati nell’annuncio e verificare il possesso delle competenze richieste. Il curriculum vitae deve essere sempre aggiornato con le ultime esperienze lavorative, i corsi di formazione svolti e le competenze maturate in linea con il profilo per cui ci si propone.

Tra i formati più utilizzati c’è il modello Europass, uno standard europeo che consente una presentazione chiara e ordinata delle proprie esperienze, facilitando la lettura da parte dei selezionatori.

Candidature e assistenza

In caso di difficoltà con lo SPID o con le procedure online del portale Formazione Lavoro, è possibile inviare la propria candidatura via email indicando il numero di riferimento dell’offerta (ID) e allegando il curriculum aggiornato. I contatti sono: cpi.laspezia3@regione.liguria.it per il Centro per l’Impiego della Spezia e cpi.sarzana@regione.liguria.it per quello di Sarzana. In alternativa è possibile consegnare il curriculum direttamente agli sportelli dei Centri per l’Impiego.