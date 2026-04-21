La lista civica “Levanto Insieme” ha annunciato ufficialmente il prossimo appuntamento pubblico in vista delle elezioni comunali previste per le giornate del 24 e 25 maggio. L’evento si terrà venerdì 24 aprile alle 18 presso la Loggia di piazza del Popolo a Levanto. Durante l’incontro verrà presentata la squadra dei candidati che sosterranno la corsa elettorale di Luca Del Bello alla carica di sindaco.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto diretto con la cittadinanza per illustrare la composizione della lista e i profili dei componenti che ne fanno parte. Sarà presente lo stesso Del Bello che interverrà insieme a tutti i candidati per esporre le linee guida della proposta amministrativa del gruppo.

L’articolo Levanto, venerdì in piazza del Popolo la presentazione della lista con Luca Del Bello proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com