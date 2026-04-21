Liberate da tonnellate di rifiuti le spiagge della Palmaria lato Porto Venere

Ha preso il via ieri e proseguirà fino a venerdì l’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Porto Venere, dedicata alla messa in sicurezza e alla pulizia delle spiagge dell’isola Palmaria, sul versante rivolto verso il paese. L’intervento, realizzato anche grazie al supporto della Marina Militare, si inserisce nel percorso di preparazione alla prossima edizione – la 33ma – di “Operazione Marepulito”, appuntamento ormai esteso a tutto il territorio comunale. “L’obiettivo principale è rimuovere il materiale accumulato sulle spiagge durante l’inverno, trasportato dalle mareggiate, così da consentirne il successivo trasferimento nella prima settimana di maggio tramite mezzi pesanti e il corretto smaltimento”, riferisce una nota di Palazzo civico.

La giornata di ieri ha visto la partecipazione attiva e volontaria di amministratori, personale comunale, residenti, i quali hanno raccolto diverse tonnellate di rifiuti, tra cui legname ingombrante e materiali plastici. Questi ultimi sono stati collocati in appositi contenitori per garantirne il trasporto in sicurezza.

“Grazie a queste operazioni, le spiagge del lato Porto Venere sono già state rese fruibili in vista del prossimo ponte festivo – proseguono dall’amministrazione portovenerese -. In particolare, con il supporto di mezzi tecnici e operativi, è stato possibile rimuovere anche alcune imbarcazioni rimaste incastrate tra scogli e arenili durante l’inverno, eliminando così una potenziale fonte di rischio ambientale e per la sicurezza. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di completare il programma di pulizia, che sta interessando contemporaneamente anche le spiagge delle frazioni, grazie al lavoro del personale tecnico comunale”.

Dalla sindaca Francesca Sturlese un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato: “Un grazie sincero ai volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, ai cittadini e al personale tecnico che con impegno e spirito di collaborazione hanno contribuito a questo importante intervento. La tutela del nostro territorio passa anche da gesti concreti come questi, fondamentali per preservare l’ambiente e valorizzare le nostre coste”, le parole della prima cittadina.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com