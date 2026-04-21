“I soffitti crollano, le barriere architettoniche rimangono al loro posto e gli edifici scolastici sono insicuri per i nostri studenti. Questo è il quadro che emerge dalla fotografia sullo stato dell’edilizia scolastica in Liguria. E nonostante ciò, anche nell’ultimo riparto dei finanziamenti del Fondo Strategico Regionale, al settore della scuola sono riservate solo le briciole, abbastanza per due interventi in tutta la regione”. Lo affermano Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito democratico e Mavi Zonfrillo, responsabile scuola del Pd ligure. “Il crollo di un controsoffitto all’ingresso dell’istituto Capellini-Sauro della Spezia, l’ennesimo degli ultimi mesi, testimonia lo stato degli edifici in cui i nostri e le nostre giovani frequentano le lezioni quotidianamente – proseguono Natale e Zonfrillo -. Servono risorse per un piano straordinario necessario ad affrontare un’emergenza che sta assumendo connotati molto gravi e una programmazione pluriennale per garantire continuità manutentiva. Di fronte a una situazione fuori dal normale non possono bastare misure ordinarie. Pr questo chiederemo, come Partito Democratico, un’assunzione di responsabilità a livello regionale e governativo che assicuri finanziamenti adeguati per la nostra scuola”.

L’articolo Natale e Zonfrillo: “Studenti liguri in edifici insicuri ma anche nell’ultimo riparto Fsr per le scuole ci sono solo briciole” proviene da Città della Spezia.

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