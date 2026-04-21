Nel week-end del 25 e 26 aprile torna a Fosdinovo il festival “Fino al cuore della Rivolta”

Nel week-end del 25 e 26 aprile torna “Fino al cuore della Rivolta”, il festival dedicato alla memoria di Nello Masetti che, a Fosdinovo, è arrivato alla sua XXI edizione. L’evento si svolge negli spazi del Museo Audiovisivo della Resistenza, un luogo che già di per sé è immerso nel racconto della lotta partigiana tra Liguria e Toscana. Il programma parte con momenti collettivi come il pranzo sociale (alle 12.30) fino allo spazio al “concerto resistente” alle ore 14.30, una formula che intreccia musica e memoria, tradizione e reinterpretazione. E dalle 16.00, una merenda aperta a tutti, a chiudere il cerchio della giornata.

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