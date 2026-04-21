Pallanuoto M/ La Pro Recco superata in casa dal Ferencvaros (14-16)

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo
La Pro Recco perde la sua imbattibilità europea: alla Sciorba passa il Ferencvaros 14-16, in una sfida dai due volti. Ungheresi avanti di sei gol a metà tempo, poi i biancocelesti sfiorano la rimonta con un grande cuore portandosi sul 14-15 con l’occasione di pareggiare negli ultimi cinque secondi. Opportunità che sfuma e che permette agli ungheresi di tirare a porta vuota per il +2 finale. I magiari raggiungono così la Pro Recco in testa al girone.